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        Muğla'da Cumhuriyet coşkusu voleybol sahasına taşındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Turnuvası'nda heyecan ve mücadele bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Muğla'da Cumhuriyet coşkusu voleybol sahasına taşındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Voleybol Turnuvası'nda heyecan ve mücadele bir araya geldi.

        Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada sporcular, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu voleybol sahasına taşıdı. Büyük heyecana sahne olan organizasyonda sporun birleştirici gücüyle Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlandı. Cumhuriyet coşkusunun filede yaşandığı turnuva, spor ve bayram heyecanını bir araya getirirken, 29 Ekim'in anlam ve önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Organizasyon, Cumhuriyet'in 103 yıllık gururunu aynı ruh ve heyecanla yaşattı.

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