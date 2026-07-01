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        Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Muğla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Marmaris ilçesindeki törenler, askeri bando eşliğinde Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Marmaris Bölge Liman Başkanı Çetin Çiftçi, konuşma yaptı. Protokol üyeleri, şehitler için denize çiçek bıraktı.

        Körfezde, Marmaris Cruise Port Limanı'na ait römorkör su püskürtü, su sporları istasyonları deniz paraşütü ve jet ski ekipleri de gösteri yaptı.

        Kutlamalara, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, MSB Aksaz Tershane Komutanı Tuğamiral Cemalettin Çiftçi, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve Şube Meclis Başkanı Ozan Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        İlçede akşam da tekne ve halat çekme ile yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapılacak.

        - Bodrum

        Bodrum ilçesindeki kutlamalar, Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Bodrum Belediye Meydanı'ndaki etkinliğin ardından denize açılan Bodrum protokolü, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

        Denizde su sporları gösterileri yapıldı, sporcular tarafında Türk bayrağı açıldı. Etkinliklere vatandaşlar da özel tekneleriyle katıldı.

        Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Fethiye

        Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende, denizcilik sektörü temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Protokol üyeleri, Fethiye Limanı'ndan tekneyle denize açılarak şehitler anısına körfeze çelenk bıraktı.

        Etkinliğe, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya'nın yanı sıra protokol üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Köyceğiz'de yağlı direk yarışları yapıldı

        Köyceğiz'de ise festival alanından kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakılan etkinlik kapsamında, yüzme, yağlı direk yarışları gerçekleştirildi.

        Sporcular sup ve kanolarla gösteri yaptı. Düzenlenen etkinlikte dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeleri, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Ali Erdoğan tarafından verildi.

        Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Köyceğiz'de etkinliklerin yeniden yapıldığını, önünüzdeki yıllarda devam ettireceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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