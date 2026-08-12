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        Muğla'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Muğla'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 APE 001 plakalı otomobil, Gazeller Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, araçtan fırlayan bir kişinin otomobilin çarpması sonucu devrilen ağacın altında sıkıştığını fark etti. Yaralı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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