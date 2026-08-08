Muğla'da evde çıkan yangın hasara yol açtı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Yerkesik Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından evin içerisinden yoğun duman çıktığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde soğutma çalışması başlatıldı.



Yangının, takılı unutulan ütüden çıktığının değerlendirildiği belirtildi.



Yangında odadaki koltuk, ütü masası ve halı alev ve ısıdan zarar görürken, diğer odalar da dumandan etkilendi.

