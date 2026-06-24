Muğla'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Cengiz Gökcan yönetimindeki 48 ER 952 plakalı kamyonet ile E.K.'nin kullandığı 35 BMJ 838 plakalı kamyonet, Marmaris-Muğla kara yolunun Okluk Kavşağı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü Cengiz Gökcan olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan D.Ç. ile Ü.D. ve diğer kamyonetin sürücüsü E.K. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ve Özel Ahu Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gökcan’ın cenazesi, işlemlerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sürücü E.K.'nin Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli olduğu ve Muğla'dan aşı getirdiği öğrenildi.

