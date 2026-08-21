Muğla'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralanan diğer sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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