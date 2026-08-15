Muğla'da kırsaldaki çocuklar "İlk Kulaç" projesiyle yüzme öğreniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde yaşayan çocukların yüzme öğrenmesi ve su güvenliği konusunda bilinçlenmesi amacıyla başlatılan “Yeşilden Maviye - İlk Kulaç” projesi kapsamında 97 çocuk eğitim aldı.

“Köyden Kente Karne Hediyesi Yüzme Projesi” kapsamında yürütülen çalışma ile yüzme eğitimi olanaklarına erişimi daha sınırlı olan kırsaldaki çocukların yaz tatilini sportif etkinliklerle değerlendirmesi hedefleniyor.

Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen eğitimlere Akgedik Mahallesi'nden 25, Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 30, Gökpınar Mahallesi'nden 22, Yayla Mahallesi'nden 10 ve Yeşilköy Mahallesi'nden 10 çocuk katıldı.

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7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitimlerde temel yüzme becerilerinin yanı sıra su güvenliği ve güvenli yüzme konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda çocuklar, yüzme öğrenirken fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle yaz tatillerini değerlendiriyor.

14 Temmuz'da başlayan proje, 25 Ağustos'a kadar her salı günü devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların da kent merkezindeki çocuklarla aynı sosyal ve sportif imkanlara ulaşmasını önemsediklerini söyledi.

Aras, “Yeşilden Maviye” projesiyle çocukları yüzmeyle buluştururken su güvenliği konusunda bilinçlenmelerini, sosyalleşmelerini ve güzel anılar biriktirmelerini amaçladıklarını ifade etti.

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Projenin muhtarlarla işbirliği içerisinde sürdürüleceğini belirten Aras, kırsaldaki çocukların imkanlarını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.