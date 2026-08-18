Muğla'da orman yangınında bisikleti yanan çocuğa yeni bisiklet hediye edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa, yeni bisiklet verildi.

Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan ve çevre mahallelere sıçrayan yangından etkilenen Çatak Mahallesi'nde, Buhuroğlu ailesinin küçük oğlu Umut Kerim'in de bisikleti zarar gördü.

Yangının ardından bölgede destek çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Buhuroğlu ailesini ziyaret ederek Umut Kerim'e yeni bisiklet hediye etti.

Umut Kerim, yangında bisikletinin yanmasına çok üzüldüğünü belirterek, "Yeni bisikletimi getirdiklerinde ise çok mutlu oldum. Hemen denedim, birkaç tur attım. Yeni bisikletim için Ahmet amcaya (Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras) çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını geniş bir alana yayılmış, bazı evlerde yaşayanlar ile hayvanlar bölgeden tahliye edilmişti.