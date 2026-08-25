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        Muğla'da tarihi yapılar gece aydınlatmasıyla parlıyor

        Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan tarihi yapılar, ışıklandırma projesinin ardından geceleri de tüm görkemiyle göz dolduruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Muğla'da tarihi yapılar gece aydınlatmasıyla parlıyor

        Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan tarihi yapılar, ışıklandırma projesinin ardından geceleri de tüm görkemiyle göz dolduruyor.

        Milas Müze Müdürlüğünün girişimleri ve çalışmaları doğrultusunda hayata geçirilen proje kapsamında, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Kalesi ile antik çağın en önemli eserlerinden sayılan Uzun Yuva ve Hekatomnos Mezar Anıtı Müze Kompleksi, restore edilen tarihi Milas evleri ışıklandırıldı.

        Kültürel mirasın görünürlüğünü ve seyir kalitesini artırarak, tarihi alanların gece turizmine kazandırılmasını hedefleyen çalışma, tarihi dokuya zarar vermeden, yapıların mimari detaylarını ön plana çıkaracak şekilde tasarlandı.

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        Aydınlatma projesinin tamamlanmasıyla, Milas'ın zengin tarihi mirası, karanlığın çökmesiyle etkileyici bir atmosfere bürünmeye başladı.

        Tarihi değerleri ışıl ışıl parlatan çalışma, kısa sürede büyük beğeni topladı.

        İlçenin tarihi ve kültürel zenginliğine şahitlik eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra ilçe halkı da projeyi beğendiklerini dile getirdi.

        Kültürel değerlere gece silueti katan çalışmanın, Milas'ın kültür turizmindeki potansiyelini artırması ve ilçenin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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