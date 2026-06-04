Muğla'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. H.S. idaresindeki 48 AIV 983 plakalı tır, Halil Bey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Aydın'a (65) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi. Tır sürücüsü H.S. polis ekibince gözaltına alındı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.