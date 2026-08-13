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        Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Muğla'da Türk bayrağını yakan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

        - Olay

        Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağının zarar gördüğünü fark edenler, durumu polise bildirmiş, ihbar üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemişti.

        Kamera kayıtlarından, yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit edilmişti. Olayla ilgili Ayşe A. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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