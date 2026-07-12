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        Muğla'da Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla dans gösterisi düzenlendi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla düzenlenen Çin dans gösterisine ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Muğla'da Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılı dolayısıyla dans gösterisi düzenlendi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı dolayısıyla düzenlenen Çin dans gösterisine ev sahipliği yaptı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Pekin Yabancı Çalışmalar Üniversitesi öğrencileri geleneksel Çin danslarından örnekler sundu.

        Programda, iki ülke arasında yarım asrı aşkın süredir devam eden diplomatik ilişkilerin kültür ve sanat aracılığıyla daha da güçlendiği, halklar arasındaki dostluğun gelişmesinde kültürel etkileşimin önemli rol üstlendiği vurgulandı. Üniversitenin dans topluluğu, sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini toplandı.

        Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin Halk Cumhuriyeti ile kültürel ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

        Çin Büyükelçiliği ile halklar arasındaki bağları güçlendirmek adına daha önce görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsatan Aras, şöyle konuştu:

        "Bugün de bu çalışmaların güzel örneklerinden birini hep birlikte deneyimledik. Bundan sonraki süreçte de Çin Büyükelçiliğimizle iş birliği içerisinde birçok projeyi Muğla'da hayata geçireceğiz. Çin'den gelen misafirlerimizi kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Aynı şekilde Muğla'mızın kültürünü ve sanatını da Pekin'de ve kardeş kent ilan ettiğimiz Leshan kentinde tanıtacak, kültürel etkileşimimizi daha da güçlendireceğiz."

        Etkinliğin sonunda Başkan Aras, Çinli heyete dostluk ve barışın simgesi olan zeytin ağacı figürlü eser takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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