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        Muğla'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 23:29 Güncelleme:
        Muğla'da yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

        Muğla'nın Milas ilçesinde yaşlı çift evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

        Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'ta yaşayan Ömer ve Hatice Alkan çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

        Ekiplerin girdiği evde hareketsiz halde bulunan Alkan çiftinin, av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemede bir av tüfeğine el konuldu.

        Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından morga gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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