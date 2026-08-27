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        Muğla'da yol kenarında başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Muğla'da yol kenarında başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Muğla'nın Ula ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Çıtlık Mahallesi'nde yol kenarındaki otların yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, olay yerine ulaştıklarında yol kenarındaki kuru otlarda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

        Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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