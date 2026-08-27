Muğla'da yol kenarında başlayan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Ekipler, olay yerine ulaştıklarında yol kenarındaki kuru otlarda çıkan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü.

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