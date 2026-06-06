Muğla'da Yörük göçü canlandırıldı

Muğla'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Toyu etkinlikleri kapsamında Yörük kültürünün tanıtılması amacıyla temsili Yörük göçü canlandırıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Yörük Obaları Derneğince 2 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde Menteşe ilçesindeki Yılanlı Devetaşı mevkisinde toplanan katılımcılar, Düzeyn Yaylası'na göç etti. Boğa, at, eşek, deve ve keçileriyle yürüyen Yörükler, birbirinden renkli kıyafetleriyle dikkati çekti.



Alana kurulan kıl çadırlarda, Yörüklerin günlük yaşamda kullandığı malzemeler ile geleneksel yaşam kültürüne ait öğeler sergilendi.



Şenlik için Muğla'ya Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da Yörük Türkmen Dernekleri temsilcileri ve dans grupları katıldı.



Yaylada sona eren temsili göçün ardından misafirler zaman zaman halk oyunlarına eşlik etmeye çalışarak eğlenceli zaman geçirdi.



Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, 17 yıldır düzenledikleri şenlikle Yörük kültürünü en iyi şekilde anlatmayı ve yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.



Akcan, Yörüklerin doğasına, atasına ve bayrağına sahip çıkan bir kültürden geldiğini vurguladı.



Şenlik kapsamında Yörük ateşi yakacaklarını belirten Akçan, yarın da kültürel etkinlikler ve konser olacağını dile getirdi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Yörük Türkmen kültürünün Muğla'nın en önemli değerlerinden biri olduğunu anlatarak vatandaşları yarın da devam edecek olan etkinliklere davet etti.

