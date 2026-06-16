Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da zeytinlikteki merak uyandıran yapının sanat eseri olduğu anlaşıldı

        Muğla'da zeytinlikteki merak uyandıran yapının sanat eseri olduğu anlaşıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çevredekiler tarafından ne olduğu anlaşılamayarak ihbarda bulunulan yaklaşık 7 metrelik yapının sanat eseri olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Muğla'da zeytinlikteki merak uyandıran yapının sanat eseri olduğu anlaşıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çevredekiler tarafından ne olduğu anlaşılamayarak ihbarda bulunulan yaklaşık 7 metrelik yapının sanat eseri olduğu ortaya çıktı.

        Çaykenarı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yer alan yapıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

        Yapılan kontrollerde yapının herhangi bir güvenlik riski taşımadığı ve sanat eseri niteliğinde olduğu belirlendi.

        Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yapının, Türk-İsveç vatandaşı yazar ve sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı tarafından tasarlanan "Tensio" adlı eser olduğu tespit edildi.

        Eserin 2025'te sanatçının arkadaşı Ramazan Armağan Uysal'a ait araziye yerleştirildiği ve ağustosta düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Bakan Fidan Moskova'da: Rusya ve Ukrayna masaya dönmeli
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        Balcıoğlu’na villa, bağış ve imar iddiaları soruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        Beşiktaş, Pavlidis için teklifini yükseltti!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        67 yıllık evliydiler... 11 çocukları oldu... 6 saat arayla gelen ölüm!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        Bakan Ersoy, Tatlıses'i ziyaret etti
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        SpaceX'ten 60 milyar dolarlık AI satınalması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        25 yıl sonra doğduğu eve gitti
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası

        Benzer Haberler

        Londra sokaklarında Marmaris ve Fethiye rüzgarı
        Londra sokaklarında Marmaris ve Fethiye rüzgarı
        Seydikemer'de tedirginlik oluşturan yapının gizemi çözüldü
        Seydikemer'de tedirginlik oluşturan yapının gizemi çözüldü
        Dev yolcu gemisi 5 bin yolcusu ile Marmaris'e demir attı
        Dev yolcu gemisi 5 bin yolcusu ile Marmaris'e demir attı
        Bodrum'da 10. Uluslararası Caz Festivali başladı
        Bodrum'da 10. Uluslararası Caz Festivali başladı
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 625 turist geldi
        Bodrum'a iki kruvaziyerle 4 bin 625 turist geldi
        MUPA ile Hacettepe Üniversitesi iş birliği için imzaları attı
        MUPA ile Hacettepe Üniversitesi iş birliği için imzaları attı