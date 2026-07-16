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        Muğla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Muğla'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Çakmak Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak bir ağaca çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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