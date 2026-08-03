Muğla'nın Datça ilçesi temmuzu yoğun geçirdi

Muğla'nın gözde turizm ilçelerinden Datça'da, temmuz ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre temmuz ayı boyunca 205 bin araç giriş-çıkışı kaydedilen ilçede, günlük ortalama 7 bin 500 araçlık trafik oluştu. Araç başına ortalama 3 kişi esas alındığında ziyaretçi sayısının 600 bini aştığı değerlendiriliyor.



Yaklaşık 15 bin yatak kapasitesine sahip ilçede, özellikle hafta sonlarında giriş noktasında araç kuyrukları oluşurken, plajlar, koylar, restoranlar ve çarşı bölgesinde yoğunluk yaşandı.



Temmuz ayı verileri, doğal güzellikleri, denizi ve sakin yaşamıyla öne çıkan Datça'nın, Muğla'nın en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasındaki yerini koruduğunu gösterdi.

