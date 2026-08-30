Muğla'nın ilçelerinde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor

Program daha sonra Kaymakamlık makamında devam etti.

Büyük Zafer'in anlam ve öneminin vurgulandığı programda, vatandaşlar Türk bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşadı. Meydanda gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve kutlama programı, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama programları gerçekleştirildi.

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