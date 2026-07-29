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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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