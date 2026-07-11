Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 28 yaşındaki kaleci Ekrem Kılıçarslan ile resmi sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Eskişehirspor altyapısından yetişen Ekrem Kılıçarslan, kariyerinde sırasıyla Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve Esenler Erokspor formalarını giydi. Kariyerinde Trendyol 1. Lig'de 106 maçta görev alan Ekrem Kılıçarslan, Esenler Erokspor formasıyla 30 lig maçına çıktı. Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.