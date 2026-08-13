Muğlaspor, Venezuelalı stoper Luis Mago'yu kadrosuna kattı

Mago, yeni sezonda Muğlaspor'un başarısı için mücadele edecek.

Kariyerinde Caracas FC, Carabobo FC, Al Najma, Banfield, Ñublense, Universidad de Chile, Palestino ve Deportivo Anzoategui formalarını giyen Mago, Venezuela Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, 31 yaşındaki Venezuelalı stoper ile anlaşmaya vardı.

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