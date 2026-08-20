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        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Öğrenci'den Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına atanan Sahil Güvenlik Yarbay Orhan Öğrenci, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Öğrenci'den Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına atanan Sahil Güvenlik Yarbay Orhan Öğrenci, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığında gerçekleşen görev değişimi kapsamında ataması yapılan Yarbay Öğrenci, Kaymakam Kaya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kaya, Öğrenci'ye teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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