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        SARÇED Plajı 20. kez mavi bayrakla ödüllendirildi

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki, kum zambakları ve caretta carettalara yönelik koruma çalışmalarıyla tanınan Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Plajı, üst üste 20. kez Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
        SARÇED Plajı 20. kez mavi bayrakla ödüllendirildi

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki, kum zambakları ve caretta carettalara yönelik koruma çalışmalarıyla tanınan Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) Plajı, üst üste 20. kez Mavi Bayrak Ödülü'ne layık görüldü.

        Temizlik, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir çevre yönetiminin simgesi kabul edilen mavi bayrak, düzenlenen törenle göndere çekildi.

        Etkinlik kapsamında açılan stantlara katılımcılar ilgi gösterdi.


        Programda konuşan Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, çevre bilincinin yalnızca yasal düzenlemelerle sağlanamayacağını söyledi.

        Aktaş, "Çevre bilinci hepimizin temel görevidir. Bizler ebeveynler olarak çevre bilincini çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamalıyız. Ancak böylelikle bu güzel doğayı gelecek nesillere aktarabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Programda yapılan konuşmalarda, çevre bilincinin önemi vurgulandı.


        Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adem Konuk, Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, SARÇED Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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