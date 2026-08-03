"Seven Seas Splendor" kruvaziyeri 739 yolcuyla Bodrum'a geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Seven Seas Splendor isimli kruvaziyer 739 yolcu getirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Seven Seas Splendor isimli kruvaziyer 739 yolcu getirdi.
Marshall Adaları bayraklı 223 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.
Rodos'tan gelen gemide çoğu ABD'li 739 yolcu ile 547 personel bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini, tarihi ve turistik yerler ile çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.
Geminin bir sonraki durağı Yunanistan'ın Pire Limanı olacak.
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