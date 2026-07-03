Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş'tan Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, ilçede çevre bilincinin artırılması, sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanında yürütülebilecek ortak projeler ile çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Nurullah Kaya, nazik ziyareti dolayısıyla Ağırbaş'a teşekkür ederek, vakfın çalışmalarında başarılar diledi.

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