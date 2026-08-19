"Vidanta World's Elegant" kruvaziyeri 119 yolcuyla Bodrum'a geldi

Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini, tarihi ve turistik yerler ile çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.

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