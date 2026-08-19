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        "Vidanta World's Elegant" kruvaziyeri 119 yolcuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine Vidanta World's Elegant isimli kruvaziyer 119 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:47 Güncelleme:
        "Vidanta World's Elegant" kruvaziyeri 119 yolcuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine Vidanta World's Elegant isimli kruvaziyer 119 yolcu getirdi.

        Bahama bayraklı 152 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

        Rodos'tan gelen gemide çoğu ABD'li 119 yolcu ile 194 personel bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen turistler gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini, tarihi ve turistik yerler ile çarşıyı gezmek üzere limandan ayrıldı.

        Geminin bir sonraki durağı Mikonos Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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