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        Yatağan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yatağan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Yatağan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yatağan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Başar Duruş, Mikroman Maden Mali İşler Direktörü Onat Önsel, Yatağan MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç ile akademik ve idari personel katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, okul birincisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Sevgi Sungur mezunlar adına konuşma yaptı.

        Yatağan MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş da konuşmasında mezun öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri protokol üyelerince verildi.

        Daha sonra öğrenciler bölümler halinde sahneye davet edilerek diplomalarını akademisyenlerin elinden aldı.

        Tören, mezunların geleneksel kep atma seremonisinin ardından sona erdi.


        Öğrenciler mezuniyet sevincini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.







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