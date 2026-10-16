Bulanık'ta çiftçilere tarımsal destekler anlatıldı

Toplantıda üreticilere tarımsal üretim planlaması, ÇKS başvuru süreci ile hayvancılık ve bitkisel üretime yönelik desteklemeler anlatıldı.

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Cuma Buluşmaları kapsamında Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekici ve teknik personel katıldı.

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