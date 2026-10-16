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        Bulanık'ta çiftçilere tarımsal destekler anlatıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçilere tarımsal üretim planlaması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Bulanık'ta çiftçilere tarımsal destekler anlatıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçilere tarımsal üretim planlaması, 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ve yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

        Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Cuma Buluşmaları kapsamında Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Sezer Ekici ve teknik personel katıldı.

        Toplantıda üreticilere tarımsal üretim planlaması, ÇKS başvuru süreci ile hayvancılık ve bitkisel üretime yönelik desteklemeler anlatıldı.

        Çiftçilerin sorularının yanıtlandığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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