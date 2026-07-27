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        Bulanık'ta TÜGVA'nın düzenlediği "Yaz Okulu" ilgi görüyor

        Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Yaz Okulu" ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Bulanık'ta TÜGVA'nın düzenlediği "Yaz Okulu" ilgi görüyor

        Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen "Yaz Okulu" ilgi görüyor.

        TÜGVA Bulanık Şube Başkanı Fikret Aral, Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ateş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı, Sarıpınar Şehit Zeki Yolcu İlk ve Ortaoukulu'nda başlatılan "Yaz Okulu"ndaki öğrencileri ziyaret etti.

        Aral, Ateş ve Bostancı, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi, hediyeler verdi.

        Yaz okullarının ilgi gördüğünü belirten Aral, "Burada yaz okulları kapsamında eğitim gören 100'ün üzerinde öğrencimiz bulunuyor. Bulanık TÜGVA Şubesi olarak bu yıl yaz okullarına yaklaşık 2 bin 500 kayıt aldık. Günlük devamlılık ise 1500 ile 1800 öğrenci arasında değişiyor. Öğrencilerimizin hayallerini ve hedeflerini dinledik. Eğitim hayatlarında başarılar diliyor, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyorum." dedi.

        Yaz Okullarında Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi verildiğini, spor etkinlikleri, yarışmalar ve gezilerin düzenlendiğini anlatan Aral, "Bulanık merkez, belde ve köylerde toplam 28 farklı noktada eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Programlarımız 14 Ağustos'a kadar sürecek. Bu yaz çocuklarımız hem eğlenecek hem öğrenecek hem de milli ve manevi değerlerle büyüyecek." ifadelerini kullandı.



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