Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı

        Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitimi Merkezince açılan 219 kursa katılan 2 bin 657 kursiyerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.


        Merkez bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kursiyerlerin uzun soluklu emeklerinin sonucu olan eserlerin sergilendiğini söyledi.

        Ürünlerin çalışmanın, sabrın, öğrenme azminin ve kararlılığın en güzel örneği olduğunu belirten Koşansu, "Kadınlarımızın yıl boyunca halk eğitim merkezi ve aile destek merkezlerinde ürettiği el emeği göz nuru eserler burada sergileniyor. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu eserler ilçemizde eğitim ve üretimin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." dedi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı ise kursların yalnız kişisel gelişime değil, istihdama da katkı sunduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor

        Benzer Haberler

        İşitme engelli kardeşini vurdu, polis operasyonunda etkisiz hale getirildi
        İşitme engelli kardeşini vurdu, polis operasyonunda etkisiz hale getirildi
        İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyon...
        İşitme engelli kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan şüpheli, operasyon...
        Muş'ta silahla kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan kişi etkisiz hale...
        Muş'ta silahla kardeşini ve bir polis memurunu yaralayan kişi etkisiz hale...
        Muş'ta kardeşini ve polisi yaralayan şüpheli operasyonla etkisiz hale getir...
        Muş'ta kardeşini ve polisi yaralayan şüpheli operasyonla etkisiz hale getir...
        Bulanık'ta kursiyerlerin el emeği görücüye çıktı
        Bulanık'ta kursiyerlerin el emeği görücüye çıktı
        Hasköy'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu
        Hasköy'de Gazze yararına hayır çarşısı kuruldu