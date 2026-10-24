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        Doktor Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi: Hastaya 1400 kilometre uzaktan ameliyat

        Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekte olan 43 yaşındaki hasta, İstanbul'dan 1400 kilometre mesafeden gerçekleştirilen telecerrahi operasyonuyla ameliyat edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Doktor Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi: Hastaya 1400 kilometre uzaktan ameliyat

        – MUŞ Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aynur Karaca (43), 1400 kilometre uzaklıktaki İstanbul’dan telecerrahi yöntemiyle ameliyat edildi

        Muş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aynur Karaca’nın yaşadığı rahatsızlık sebebiyle rahminin alınmasına karar verildi. Hastayla görüşen Muş Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer, robotik olarak yapılacak ameliyatın Türkiye’de ilk kez uygulandığını söyledi.

        Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ameliyat başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İstanbul Deneysel Araştırma (İDEA) Geliştirme ve Eğitim Ofisi’nden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derman Başaran, robotik cerrahi sistemine uzaktan bağlanırken Muş Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Haticegül Tuncer ameliyatı hastanede yürüttü. İstanbul ile Muş arasında telecerrahi yöntemiyle histerektomi (rahmin alınması) ameliyatı başarıyla tamamlandı.

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        Muş Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, ameliyatı hasta güvenliğini esas alarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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