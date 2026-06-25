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        Hasköy Kaymakamı Güney, çini atölyesini ziyaret etti

        Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, ilçede faaliyet gösteren Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine bağlı çini atölyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Hasköy Kaymakamı Güney, çini atölyesini ziyaret etti

        Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, ilçede faaliyet gösteren Hasköy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine bağlı çini atölyesini ziyaret etti.

        Atölyede incelemelerde bulunan Güney, yürütülen çalışmalar ve üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Güney, seramik ve çini sanatının Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer aldığını belirterek, kooperatif bünyesinde gerçekleştirilen üretimin önemine değindi.

        Kooperatifin kadınların üretime katılmasına ve meslek edinmesine katkı sunduğunu ifade eden Güney, atölyede üretilen ürünleri inceleyerek çalışanlara başarı diledi.

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