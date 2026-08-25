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        Malazgirt'te atlı okçuluk yarışları ilgi gördü

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen atlı okçuluk yarışları ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Malazgirt'te atlı okçuluk yarışları ilgi gördü

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen atlı okçuluk yarışları ilgi gördü.

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular, hünerlerini sergiledi.

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda sporcular, atlarıyla belirlenen parkurda ilerleyerek hedeflere ok attı.

        Müsabakalarda sporcular, at üzerinde ok atmanın yanı sıra parkuru en iyi şekilde tamamlamak için mücadele etti.

        İzleyenlere heyecanlı anlar yaşatan müsabakalarda sporcuların at üzerindeki hakimiyeti ve okçuluk becerileri dikkati çekti.

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        Sporculardan Musab İsmail Şahanoğlu, Malazgirt'te düzenlenen yarışmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Atlı okçuluk gibi geleneksel sporların yaygınlaşmasının önemli olduğunu belirten Şahanoğlu, "Böyle sporların yayılması bizim için çok iyi bir şey. Tarihimizi gösteriyoruz. Bu tür sporların devam etmesini, daha fazla ilgi görmesini istiyoruz." dedi.

        Zeynep Rana Alkan da "Benim için çok heyecanlı geçti. Ata binmeden önce çok sakindim ve sakin kalacağımı düşünüyordum ama atın üstüne çıktığımda az da olsa heyecanlandım." diye konuştu.

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