Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

Muş merkezli 5 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda 5 Haziran'da 5 ilde gözaltına alınan 7 şüphelinin soruşturması tamamlandı. "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.

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