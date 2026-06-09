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        Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

        Muş merkezli 5 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Muş merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

        Muş merkezli 5 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda 5 Haziran'da 5 ilde gözaltına alınan 7 şüphelinin soruşturması tamamlandı.

        "Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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