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        Muş Şehir Stadı'nda kapsamlı yenileme çalışması

        Muş Şehir Stadı'nda başlatılan onarım, yenileme, alttan ısıtma ve aydınlatma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Muş Şehir Stadı'nda kapsamlı yenileme çalışması

        Muş Şehir Stadı'nda başlatılan onarım, yenileme, alttan ısıtma ve aydınlatma çalışmaları sürüyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, gazetecilere, kış şartlarının ağır geçtiği Muş'ta stadın daha verimli kullanılabilmesi için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Kışın yoğun kar yağışının spor faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirten Kılıç, bu sorunu çözmek amacıyla sahaya alttan ısıtma sistemi kazandıracaklarını ifade etti.

        Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

        "Buradaki kış şartları gerçekten çok zor. Soğuk havalarda yağan kar donarak çime yapışıyordu. Karı temizlerken çimler de zarar görüyor, saha zamanla toprak zemine dönüşüyordu. Alttan ısıtma sistemi sayesinde bu sorunu ortadan kaldıracağız. Ayrıca çim yenileme çalışmalarını da daha kısa sürede tamamlayabileceğiz."

        Stadın aydınlatma sisteminin de yenilendiğini anlatan Kılıç, mevcut direklerin yeni projektörleri taşıyacak statik yapıya sahip olmadığını belirtti.

        Bu nedenle öncelikle altyapı ve aydınlatma direklerini yenilediklerini aktaran Kılıç, "Şimdi projektörlerimizi takacağız. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak. Böylece yaz sonuna doğru maçlarımızı gece de oynayabileceğiz. Gece maçlarıyla hem tesisimizi daha verimli kullanacağız hem de takımımıza önemli bir avantaj sağlamış olacağız." dedi.

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