Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.



Her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.



Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, yıllardır oğlundan haber alamadığını söyledi.



Oğlu Ersin'in kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Koçhan, "Oğlum, eğer duyuyorsan bizi bilgilendir, seni merak ediyoruz. Bu süreci değerlendirin ikinci fırsat elinize geçmeyebilir. Gel devletine teslim ol, onların size bir faydası yok. Devletimizin bize faydası var." diye konuştu.



Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Anne ve babalar çocukları için ağlıyor. Orada olmalarının onlar için bir faydası yok, memleketlerine dönsünler. Anne ve babalar çocuklarını hiçbir zaman unutmazlar. Gelin teslim olun." dedi.

