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        Muş'ta 230 bin ton karpuz üretilmesi bekleniyor

        Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, kentte bu yıl karpuz üretiminin 230 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Muş'ta 230 bin ton karpuz üretilmesi bekleniyor

        Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, kentte bu yıl karpuz üretiminin 230 bin tona ulaşmasını beklediklerini söyledi.

        Geniş tarım arazilerine sahip kentte, 3 bin 200 hektarlık alanda ekimi yapılan karpuzda hasat başladı.

        İşçiler tarafından tarlalardan toplanan karpuzlar, kamyon ve tırlara yüklenerek Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, AA muhabirine, karpuzun kent ekonomisine yaklaşık 2 milyar lira katkı sağlamasının öngörüldüğünü söyledi.

        Gönç, "Karpuz üretimi ilimiz tarımında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle bu yıl işlenen tarım arazisi ve üretim miktarlarımızda artış bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına göre oldukça yüksek miktarda yağış aldık. Bunların üretim miktarlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu yıl üretim miktarının yaklaşık 230 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu üretim miktarlarıyla birlikte yaklaşık olarak 2 milyar liralık bir gelirin il ekonomisine yansımasını öngörüyoruz." dedi.

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        Üretim sezonu boyunca sahada çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Gönç, "Yaptığımız ziyaretlerde, saha kontrollerinde hem ürünlerin gelişim durumları hem de üreticilerimizin karşılaştıkları sorunlar konusunda yol göstermek ve yanlarında olmanın gayreti içinde olduk. Hasat sezonunun özelde ilimiz üreticilerine genelde ise ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Dilimli köyünde 70 dönüm alanda karpuz yetiştiren İbrahim Dora da bu yıl yağışın da etkisiyle yüksek verim beklediklerini söyledi.

        Hasada yeni başladıklarını belirten Dora, "Ürünlerimizi piyasaya sürmeye başladık. Nasibimiz neyse onu alacağız. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Çünkü karpuzumuz doğal, organik." diye konuştu.

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