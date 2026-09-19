Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta 62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı düzenlendi

        Muş'ta 62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı düzenlendi

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 62'ncisi düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı Muş'ta gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Muş'ta 62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı düzenlendi

        Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 62'ncisi düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı Muş'ta gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Toplantıda konuşan TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, meslek mensuplarının Türkiye ekonomisindeki rolünü, dijital ve yeşil dönüşümün mesleğe etkilerini ele aldıklarını söyledi.

        Yıldız, dünyada yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekerek, meslek mensuplarının şeffaf ve güvenilir finansal verilerin oluşturulmasında önemli görev üstlendiğini belirtti.

        REKLAM

        Muş SMMM Odası Başkanı Kutbettin Sönmezer de toplantıya katılanları Muş'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Toplantının basına kapalı bölümünde meslek mensuplarının iş yükü, mevzuat değişiklikleri, mesleki kazanımlar ve mesleğin geleceğine ilişkin konular ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Trabzonspor'dan G.Saray'a 'kedi' göndermesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Büyükçekmece'de toprak kayması
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni ifade detayları
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        İstanbul’da fuhuş operasyonu
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Kurtulmuş’tan dil hassasiyeti çağrısı
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Fatih’teki döviz ofisi saldırısında 6 tutuklama
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Köpekleri ezip yoluna devam etti
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        Destek Holding'in patronunun ifadesi ortaya çıktı
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        "Şampiyonluğa inanıyoruz"
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşlarının görüntüleri
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den öğretmenlere önlük şartıyla ilgili açıklama
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!

        Benzer Haberler

        Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Malazgirt'te Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Bulanık'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Bulanık'ta Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Muş'ta gençler Kıbrıs gazilerinin anılarını dinledi
        Muş'ta gençler Kıbrıs gazilerinin anılarını dinledi
        Muş Valisi Çakır'dan Gaziler Günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Gaziler Günü mesajı
        Muşlu gazi, Türk askerinin Kıbrıs'taki kahramanlığını ve merhametini anlatt...
        Muşlu gazi, Türk askerinin Kıbrıs'taki kahramanlığını ve merhametini anlatt...
        Varto'da okul servisleri denetlendi
        Varto'da okul servisleri denetlendi