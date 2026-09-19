Muş'ta 62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı düzenlendi

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 62'ncisi düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı Muş'ta gerçekleştirildi.

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