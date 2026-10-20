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        Muş'ta 7 bin 350 öğrenciye teknoloji bağımlılığının zararları anlatıldı

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta Yeşilay gönüllüleri ve formatörler, teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla yılbaşından bu yana 7 bin 350 öğrenciye eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Muş'ta 7 bin 350 öğrenciye teknoloji bağımlılığının zararları anlatıldı

        İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta Yeşilay gönüllüleri ve formatörler, teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla yılbaşından bu yana 7 bin 350 öğrenciye eğitim verdi.

        Muş Yeşilay Şubesi, çocukların ve gençlerin bağımlılıktan uzak tutulması amacıyla çeşitli eğitim, farkındalık ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda okullara giden Yeşilay formatörleri ve gönüllülerden oluşan ekip, öğrencileri teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendiriyor.

        Son olarak 2071 Melikşah İlkokulunu ziyaret ederek çocuklara teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan ekip, onlarla oyunlar oynadı, eğitici videolar izletti.

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        Yeşilay Şubesinde gönüllü olarak formatörlük yapan rehber öğretmen Zeynep Ulaş, AA muhabirine, bu yıl Yeşilay olarak 7 bin 350 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

        Çocuklara teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verdiklerini anlatan Ulaş, şöyle konuştu:

        "Günümüzde teknoloji bağımlılığı, özellikle çocuklar ve gençler arasında önemli bir problem haline geldi. Biz de Yeşilay olarak okullarda öğrencilere teknoloji bağımlılığını ve zararlarını anlatıyoruz. Yeşilayın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) içerikleri oldukça zengin. Oyunlara ve etkinliklere dayalı çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarla öncelikle bir ısınma oyunu oynuyoruz. Daha sonra onlara teknolojiyi anlatıyor ve nasıl daha faydalı şekilde kullanabileceklerini aktarıyoruz."

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        Ulaş, "Çocuklar gelişim ve öğrenme çağında. Teknolojiyi daha fazla kullandıklarında ne yazık ki bu durum onlar için zararlı oluyor. Teknoloji bağımlılığına daha yatkın hale geliyorlar. İlkokul çağındaki çocuklarımızın teknolojiyi 45 dakikayı geçmeyecek şekilde, ailelerinin denetiminde ve bilinçli bir biçimde kullanmaları gerekiyor." dedi.

        - "Amacımız öğrencilerimizin ekran süresinin kontrol edilmesi"

        Muş Yeşilay Şubesinde görevli uzman Taner Yıldırım da teknolojinin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının özellikle çocuklar ve gençler açısından bazı riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.

        Uzun süre ekran karşısında kalmanın çocukların sosyal ilişkilerini, fiziksel aktivitelerini, uyku düzenlerini ve eğitim hayatlarını olumsuz etkilediğini dile getiren Yıldırım, "Yeşilay Muş Şubesi olarak teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin ekran sürelerini kontrol altında tutmalarına ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak." diye konuştu.

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        Ailelerin teknoloji kullanımı konusunda çocuklara örnek olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak çocuklarımızın teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalarını ve bağımlılık risklerine karşı erken yaşta bilinç kazanmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda okullardaki bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürerek daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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