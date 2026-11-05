Muş'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Malazgirt ilçesinde söz konusu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 4 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın, tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

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