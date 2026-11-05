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        Muş'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Muş'ta 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Muş’un Malazgirt ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Malazgirt ilçesinde söz konusu suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın 4 Kasım 2026 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahsın, tutuklanarak Patnos Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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