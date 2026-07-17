Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta aranan 4 hükümlü yakalandı

        Muş'ta aranan 4 hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 20:21 Güncelleme:
        Muş'ta aranan 4 hükümlü yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.


        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran bir gemiyi hedef aldı
        İran bir gemiyi hedef aldı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        Ahbap Derneği'nin kurucusu Alper Çelik tutuklandı
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        "Para burada abi"
        "Para burada abi"
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        "ABD yeni askeri sevkiyat planlıyor" iddiası
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        F.Bahçe'nin Gornik Zabrze kadrosu belli oldu!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta kahreden olay: Çaya düşen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, d...
        Bulanık'ta kahreden olay: Çaya düşen iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, d...
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Muş'ta kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi
        Muş'ta kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık eğitimi
        Muş'ta Gazze'deki çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi
        Muş'ta Gazze'deki çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi
        Nehirde kaybolan Berat'ın 8'inci günde cansız bedeni bulundu
        Nehirde kaybolan Berat'ın 8'inci günde cansız bedeni bulundu
        Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ın cansız bedenine ulaşıldı
        Murat Nehri'nde kaybolan Berat'ın cansız bedenine ulaşıldı