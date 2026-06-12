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        Muş'ta arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Muş'ta arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Yedipınar köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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