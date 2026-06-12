Muş'ta arazi kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yedipınar köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.

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