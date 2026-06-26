Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Muş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Muş'un Bulanık ilçesinde inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Muş'ta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Muş'un Bulanık ilçesinde inşaat şantiyesinde elektrik akımına kapılan işçi öldü.

        İlçedeki bir silo inşaatında çalışan 36 yaşındaki Ferit Şahin, demir metreyle ölçüm yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Fransa'da Dembele şov!
        Fransa'da Dembele şov!
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Bulanık'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Malazgirt'te karne heyecanı
        Malazgirt'te karne heyecanı
        Bulanık'ta 5 bin kişiye aşure ikram edildi
        Bulanık'ta 5 bin kişiye aşure ikram edildi
        Tatvan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Tatvan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Muş'ta "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Muş'ta "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Bulanık'ta karne heyecanı: 17 bin 666 öğrenci tatile girdi
        Bulanık'ta karne heyecanı: 17 bin 666 öğrenci tatile girdi