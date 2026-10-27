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        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Muş'ta firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim'de aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Muş İlamat ve İnfaz Bürosunca "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 5 ayrı aranma kaydı bulunan ve hakkında 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen hükümlü yakalandı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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