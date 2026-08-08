Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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