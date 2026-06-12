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        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Bulanık ilçesinde, "Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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