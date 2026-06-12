Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Muş'ta hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Bulanık ilçesinde, "Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin cezaevine teslim edildi.

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