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        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 8 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muş'ta hakkında 8 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda yaptığı çalışma sonucunda "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kadına karşı basit yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak", ve "basit yaralama" suçlarından 8 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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