Muş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muş'ta hakkında 8 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muş'ta hakkında 8 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamda yaptığı çalışma sonucunda "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kadına karşı basit yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak", ve "basit yaralama" suçlarından 8 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
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