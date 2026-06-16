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        Muş'ta köylerdeki öğrenciler sanat, spor ve teknoloji atölyeleriyle buluşturuluyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un kırsal bölgelerinde yaşayan öğrenciler, otobüslerle getirildikleri gençlik merkezinde düzenlenen etkinliklerle hem keyifli vakit geçiriyor hem de atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Muş'ta köylerdeki öğrenciler sanat, spor ve teknoloji atölyeleriyle buluşturuluyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un kırsal bölgelerinde yaşayan öğrenciler, otobüslerle getirildikleri gençlik merkezinde düzenlenen etkinliklerle hem keyifli vakit geçiriyor hem de atölye çalışmalarına katılarak kendilerini geliştiriyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başlattığı "Köyden Merkeze Gençlik Yolculuğu Projesi"nin uygulandığı pilot iller arasında yer alan Muş'ta, köylerde yaşayan öğrenciler gençlik merkezleriyle buluşturuluyor.

        Belirlenen program kapsamında köylerinden alınan öğrencilerin gençlik merkezindeki akıl ve zeka oyunları, ebru sanatı, müzik, geleneksel Türk okçuluğu ve teknoloji atölyelerindeki çalışmalara katılımları sağlanıyor.

        Bu sayede sosyalleşme imkanı bulan ve yeni beceriler kazanan öğrenciler, düzenlenen etkinliklerle de eğlenceli vakit geçiriyor.

        Son olarak Korkut ilçesine bağlı Balkır köyünden merkeze getirilen öğrenciler, daha önce deneyimleme fırsatı bulamadıkları çalışmalara katılarak yeni bilgiler edindi.

        Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, AA muhabirine, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Köyden Merkeze Gençlik Yolculuğu Projesi" kapsamında Muş'un pilot il olarak seçildiğini söyledi.

        Muş Gençlik Merkezi olarak projeyi yürüttüklerini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

        "Amacımız, 20 köydeki yaklaşık 1000 öğrenciyi gençlik merkezimizde buluşturmak. Projenin amacı, kırsaldaki gençlerimizin gençlik merkeziyle iletişimini sağlamaktır. Gençlerimizin burada sunulan eğitsel, sportif ve sosyal faaliyetlerden faydalanmalarını hedefliyoruz. Bakanlığımızın kırsal kesimde tanıtımını yapmak ve gençlik merkezlerine erişimi artırmak amacıyla bu proje uygulanmaktadır. Buraya gelen gençlerimiz, gün boyunca gençlik merkezimizde düzenlenen atölyelerden ve faaliyetlerden yararlanıyor."

        - "3 köyden öğrenciyi merkezimizde ağırladık"

        Gençlik Lideri Zülküf Zekai Talay ise projenin amacının gençleri merkezlerle tanıştırarak kulüp ve atölye faaliyetlerini tecrübe etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin ziyaretlerde merkezlerin önemini daha iyi anladığını ifade eden Talay, şunları kaydetti:

        "Şimdiye kadar 3 köyümüzü gençlik merkezimizde misafir ettik. Mesafeler uzak olsa da gençlerimizin yüzündeki mutluluğu görmek yorgunluğumuzu unutturuyor. Burada gençlerimize öncelikle gençlik merkezimizin tanıtımını yapıyoruz ve akıl zeka oyunları etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Daha sonra kişisel gelişim atölyeleri kapsamında faaliyetler düzenliyoruz. Güzel Sanatlar Atölyesi ve Müzik Kulübü kapsamında bağlama, piyano gibi enstrümanları tanıtıyor ve nasıl çalındıklarını öğretiyoruz."

        Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen teknolojilerin nasıl çalıştığını gösterdiklerini anlatan Talay, "İnsansız kara araçlarının ve insansız hava araçlarının hangi prensiplerle ve hangi yazılımlarla çalıştığını gençlerimize anlatıyoruz. Çok amaçlı salonumuzda geleneksel Türk okçuluğu etkinlikleri düzenliyoruz. Sportif faaliyetlerle de takım çalışmasının ve ekip ruhunun önemini gençlerimize oyunlar eşliğinde kazandırmış oluyoruz." dedi.

        - "Arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirdik"

        Öğrencilerden Rana Korkut ise merkezde eğlenceli etkinliklere katıldıklarını belirterek, "Oyunlar oynadık, daha önce yapmadığımız etkinlikleri yaptık. Ebru yaptım, çok eğlenceliydi. Piyano da çalmamıştım. Tam çalamasam da yine de hoşuma gitti. Arkadaşlarımızla keyifli zaman geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Deniz Korkut, "Burada en çok hoşuma giden ebru sanatı oldu. Desenleri çok güzeldi. Spor faaliyetlerinde de eğlenceli vakit geçirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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