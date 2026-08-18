Muş'ta mobil onarım ekibi yaz tatilinde 72 okulun bakım ve onarım işlerini yaptı

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil onarım ekibi, yaz tatilinin başladığı günden bu yana 72 okulun bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim görmesi amacıyla elektrik, tesisat, mobilya ve kaynak ustalarının yer aldığı mobil onarım ekibi, yaz tatilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ve köylerdeki okulları dolaşan mobil ekip, binaların elektrik ve su tesisatından kazan arızalarına, pencere ve sıraların onarımından akıllı tahta montajına kadar birçok alanda çalışma yapıyor.

REKLAM

Öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim görmesi için çaba gösteren ekip, bu çalışmayla okulların onarımına ilişkin kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Kayaşık köyüne giden ekipteki ustalar, binadaki kapı, pencere, sıra, masa, dolap, musluk ve prizleri onardı, kullanılamaz durumdaki parçaları yenileyerek akıllı tahtaların montajını yaptı.

- "Çok fedakarca yapılan bir hizmet"

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AA muhabirine, mobil ekibin yaz tatili dönemini fırsata çevirerek okullarda bakım ve onarım yaptığını söyledi.

Ekibin okulların açık olduğu dönemde de faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Altay, şöyle konuştu:

REKLAM

"Bu yaz tatili döneminde 72 okulun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Bunun dışında programımızda 32 okulumuz daha var. Mobil ekibimiz okullar açıldıktan sonra da hizmetlerine devam ediyor. Bu çalışmayla milli servetin korunması noktasında ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Muş geniş bir coğrafyaya sahip. Malazgirt ilçemiz yaklaşık 150 kilometre mesafede. Bir de onun öte tarafında yer alan köylerimiz var. Ekibimiz çok uzak noktalara kadar hizmet veriyor, kilometrelerce yol yapıyor. Gece saatlerinde acil müdahale gerektiren arızalara müdahale edebiliyorlar. Çok fedakarca yapılan bir hizmet."

Çalışmanın kent için çok önemli olduğunu vurgulayan Altay, "Mobil ekibimiz, tahta söküp takma işlemlerinden musluk ve elektrik tesisatı tamirine, kazan arızalarına kadar birçok alana müdahale ediyor. Eskiyen okul tabelalarımızı değiştiriyoruz. Mobil hizmet ekibimiz çok ciddi çalışmalara imza atıyor. Örnek olacağına inanıyorum. Özellikle bu yaz döneminde yık-yap kapsamındaki okullarımızdan çıkan akıllı tahtalarımız, köy okullarındaki öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere sökülüp oralara takılıyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM

- "Elimizden geldiğince okullarımıza yetişmeye çalışıyoruz"

Mobil Onarım Ekibi Koordinatörü Orhan Araz ise okul idaresinin talebi üzerine Kayaşık İlkokulunda bakım ve onarım çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Okulda müdahale gerektiren yerleri onardıklarını, akıllı tahta montajı yaptıklarını anlatan Araz, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince bütün okullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Okullarda öğrenciler olmadığı için bu dönemi değerlendirip okullarımızın tamiratını yapıyoruz. Talep üzerine okullara gidiyoruz. Bazen 200-300 kilometre yol gidiyoruz. Günümüzün çoğu yolda geçiyor ama elimizden geldiğince okullarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Bugün Kayaşık İlkokuluna geldik. Okulumuzun tabelası yoktu, onu yaptık. Prizleri değiştirdik. Talepte bulunan bütün okullarımızı eğitim-öğretime hazır duruma getireceğiz. Öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için yaz tatilinde de çalışıyoruz."

REKLAM

- "Kış şartlarında çok zorlanıyoruz"

Ekipte yer alan elektrik teknikeri Cezmi Tosun da okula gitmeden önce ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Tosun, "Yaz döneminde imkanlarımız daha elverişli oluyor. Kış şartlarında çok zorlanıyoruz. Zorluklara rağmen yine de köy okullarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sıkıntılarını çözüyoruz." dedi.